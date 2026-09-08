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Marktbericht 08.09.2026 20:03:23

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Howmet Aerospace
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Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.36 Prozent auf 7’690.95 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61.851 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.141 Prozent auf 7’707.73 Punkte an der Kurstafel, nach 7’718.60 Punkten am Vortag.

Bei 7’675.69 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’717.81 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 7’757.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7’405.73 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 6’495.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12.14 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumentum (+ 12.06 Prozent auf 987.50 USD), Intel (+ 10.08 Prozent auf 105.46 USD), Corning (+ 9.11 Prozent auf 168.36 USD), Coherent (+ 8.76 Prozent auf 306.54 USD) und Seagate Technology (+ 7.78 Prozent auf 915.32 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Amgen (-9.19 Prozent auf 397.04 USD), Howmet Aerospace (-7.96 Prozent auf 238.62 USD), Stryker (-7.70 Prozent auf 279.78 USD), Expedia (-7.25 Prozent auf 276.44 USD) und Robert Half (-6.88 Prozent auf 39.65 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 16’313’011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.776 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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