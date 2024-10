Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Zum Handelsschluss stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.33 Prozent auf 5’813.67 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 48.925 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.059 Prozent schwächer bei 5’829.46 Punkten, nach 5’832.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’850.94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’811.28 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0.347 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 30.09.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’762.48 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’436.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’166.82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 22.58 Prozent aufwärts. Bei 5’878.46 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit FMC (+ 10.70 Prozent auf 66.62 USD), Bio-Techne (+ 7.46 Prozent auf 76.02 USD), IDEX (+ 7.24) Prozent auf 218.64 USD), Vulcan Materials (+ 6.43 Prozent auf 276.23 USD) und Dell Technologies (+ 6.39 Prozent auf 129.40 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Super Micro Computer (-32.68 Prozent auf 33.07 USD), Qorvo (-27.31 Prozent auf 73.04 USD), CDW (-11.30 Prozent auf 195.06 USD), DaVita HealthCare Partners (-10.80 Prozent auf 141.22 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-10.62 Prozent auf 148.60 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Super Micro Computer-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 51’969’089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.280 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

