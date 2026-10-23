Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.37 Prozent tiefer bei 7’634.79 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 64.339 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.548 Prozent auf 7’621.42 Punkte an der Kurstafel, nach 7’663.43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’612.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’660.15 Punkten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0.883 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’706.03 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Stand von 7’408.30 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 6’738.44 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.32 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Robert Half (+ 22.03 Prozent auf 45.98 USD), Crown Castle (+ 9.34 Prozent auf 86.19 USD), Schlumberger (+ 6.64 Prozent auf 52.84 USD), Palo Alto Networks (+ 6.31 Prozent auf 377.31 USD) und Datadog A (+ 5.73 Prozent auf 272.52 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Bloom Energy (-12.77 Prozent auf 189.97 USD), Comfort Systems USA (-9.04 Prozent auf 1’163.73 USD), Globe Life (-7.93 Prozent auf 155.06 USD), AT&T (-6.35 Prozent auf 21.30 USD) und T-Mobile US (-5.97 Prozent auf 149.31 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’758’623 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.771 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch