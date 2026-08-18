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S&P 500 im Blick 18.08.2026 20:03:35

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Dienstagnachmittag nach

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Dienstagnachmittag nach

Der S&P 500 gibt sich aktuell schwächer.

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Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.64 Prozent leichter bei 7’695.84 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62.558 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.457 Prozent auf 7’709.70 Punkte an der Kurstafel, nach 7’745.06 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’693.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7’713.95 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 7’457.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’403.05 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 6’449.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.21 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Ulta Beauty (+ 5.64 Prozent auf 521.15 USD), Bath Body Works (+ 5.64 Prozent auf 19.87 USD), Intuit (+ 5.42 Prozent auf 353.80 USD), Tyler Technologies (+ 5.22 Prozent auf 337.21 USD) und Charter A (+ 5.08 Prozent auf 151.42 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Cerebras Systems (-14.57 Prozent auf 215.27 USD), Coherent (-12.07 Prozent auf 308.82 USD), Teradyne (-10.33 Prozent auf 397.37 USD), Lumentum (-10.20 Prozent auf 870.11 USD) und Sandisk (-9.99 Prozent auf 1’608.43 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 11’948’351 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.709 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.80 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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