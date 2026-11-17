Um 15:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.07 Prozent tiefer bei 7’411.30 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63.697 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.199 Prozent auf 7’401.85 Punkte an der Kurstafel, nach 7’416.59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’415.37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’393.82 Punkten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 7’659.44 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 17.08.2026, mit 7’745.06 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’672.41 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.06 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Coherent (+ 4.21 Prozent auf 212.00 USD), Nike (+ 4.18 Prozent auf 39.86 USD), Comfort Systems USA (+ 3.90 Prozent auf 1’098.92 USD), Albemarle (+ 3.79 Prozent auf 91.50 USD) und Vertiv (+ 3.45 Prozent auf 195.18 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Humana (-5.95 Prozent auf 433.80 USD), UnitedHealth (-5.33 Prozent auf 390.06 USD), Salesforce (-4.86 Prozent auf 204.38 USD), CVS Health (-3.95 Prozent auf 85.10 USD) und Moodys (-3.72 Prozent auf 487.47 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10’231’847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.706 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch