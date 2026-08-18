Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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18.08.2026 16:01:16
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsstart
Der S&P 500 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.
Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0.50 Prozent auf 7’706.03 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62.558 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.457 Prozent schwächer bei 7’709.70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’745.06 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’698.76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’713.95 Zählern.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’457.69 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7’403.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’449.15 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.36 Prozent zu. Bei 7’816.70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Tapestry (+ 4.14 Prozent auf 134.36 USD), Advance Auto Parts (+ 3.76 Prozent auf 58.85 USD), Bath Body Works (+ 3.64) Prozent auf 19.50 USD), Intuit (+ 3.41 Prozent auf 347.06 USD) und DoorDash (+ 3.24 Prozent auf 219.61 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-10.06 Prozent auf 226.62 USD), Coherent (-8.26 Prozent auf 322.20 USD), Teradyne (-7.34 Prozent auf 410.60 USD), Marvell Technology (-6.36 Prozent auf 219.42 USD) und Flex (-6.02 Prozent auf 122.18 USD).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 3’186’938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.709 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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