Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt schlussendlich zurück

Am Freitag fiel der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 1.97 Prozent auf 5’580.94 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47.804 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.263 Prozent auf 5’678.35 Punkte an der Kurstafel, nach 5’693.31 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’685.89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5’572.42 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2.40 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 28.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’954.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, stand der S&P 500 bei 5’970.84 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.03.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’254.35 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 4.90 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’504.65 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell W R Berkley (+ 7.53 Prozent auf 71.27 USD), Welltower (+ 2.33 Prozent auf 153.42 USD), American Water Works (+ 2.22 Prozent auf 146.24 USD), PPL (+ 2.09 Prozent auf 35.71 USD) und Bristol-Myers Squibb (+ 1.90 Prozent auf 60.02 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil DoorDash (-5.88 Prozent auf 182.61 USD), PayPal (-5.73 Prozent auf 60.52 EUR), Dollar Tree (-5.46 Prozent auf 72.75 USD), Las Vegas Sands (-5.31 Prozent auf 38.18 USD) und Dominos Pizza (-5.13 Prozent auf 447.12 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 49’825’998 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.086 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

