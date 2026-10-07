Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’762 -0.2%  SPI 19’479 -0.4%  Dow 51’002 -1.0%  DAX 25’046 -1.6%  Euro 0.9322 -0.4%  EStoxx50 6’153 -1.9%  Gold 4’101 -1.5%  Bitcoin 69’292 -2.7%  Dollar 0.8337 0.2%  Öl 102.1 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Porsche-Aktie wankelmütig: VW-Tochter peilt mit Sparprogramm höhere Profitabilität an
Nordex-Aktie tiefer: Neuer Grossauftrag aus der Türkei
DEUTZ greift offenbar zum Rotstift: Hunderte Jobs wackeln - so reagiert die Aktie
Zalando-Aktie fester: Dividende bleibt weiterhin aus - "Lifestyle-KI" geplant
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot

Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500 aktuell 07.10.2026 16:00:51

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Coherent
274.24 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE 0.56 Prozent schwächer bei 7’775.23 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64.502 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.452 Prozent auf 7’783.55 Punkte an der Kurstafel, nach 7’818.93 Punkten am Vortag.

Bei 7’767.89 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’792.98 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0.574 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7’718.60 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’503.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’714.59 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.37 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit NetApp (+ 2.74 Prozent auf 234.70 USD), Corteva (+ 2.59 Prozent auf 14.27 USD), Kroger (+ 2.36 Prozent auf 59.79 USD), Perrigo Company (+ 2.36 Prozent auf 14.33 USD) und Gilead Sciences (+ 2.32 Prozent auf 147.58 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Coherent (-5.17 Prozent auf 320.85 USD), Vertiv (-4.08 Prozent auf 242.80 USD), Interactive Brokers Group (-4.02 Prozent auf 86.94 USD), Coinbase (-3.68 Prozent auf 178.91 USD) und Lumentum (-3.61 Prozent auf 1’092.53 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2’980’809 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 5.128 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Coherent Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:31 Die Reindustrialisierung der USA: Welche Unternehmen vom Fabrikboom profitieren könnten
09:58 Logo WHS Warum der perfekte Einstieg noch lange keinen guten Trade macht
09:05 SMI setzt Erholung fort
08:16 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
06.10.26 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’329.21 19.98 SWB2VU
Short 14’627.29 13.93 SJBE8U
Short 15’172.68 8.98 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’761.58 07.10.2026 15:47:37
Long 13’220.40 19.98 SPBS5U
Long 12’921.19 13.93 SJYBLU
Long 12’359.38 8.95 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie in Rot: Konzern startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten - Kasseler Lokomotivwerk übernommen
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Stadler Rail-Aktie höher: Konzern präsentiert Batterie-Flirt für den US-Markt

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’772.12 -0.60%