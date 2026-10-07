Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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07.10.2026 16:00:51
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.
Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE 0.56 Prozent schwächer bei 7’775.23 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64.502 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.452 Prozent auf 7’783.55 Punkte an der Kurstafel, nach 7’818.93 Punkten am Vortag.
Bei 7’767.89 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’792.98 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0.574 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7’718.60 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’503.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’714.59 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.37 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit NetApp (+ 2.74 Prozent auf 234.70 USD), Corteva (+ 2.59 Prozent auf 14.27 USD), Kroger (+ 2.36 Prozent auf 59.79 USD), Perrigo Company (+ 2.36 Prozent auf 14.33 USD) und Gilead Sciences (+ 2.32 Prozent auf 147.58 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Coherent (-5.17 Prozent auf 320.85 USD), Vertiv (-4.08 Prozent auf 242.80 USD), Interactive Brokers Group (-4.02 Prozent auf 86.94 USD), Coinbase (-3.68 Prozent auf 178.91 USD) und Lumentum (-3.61 Prozent auf 1’092.53 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2’980’809 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 5.128 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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