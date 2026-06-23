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23.06.2026 22:33:50
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beendet den Dienstagshandel im Minus
Der S&P 500 verlor zum Handelsschluss an Wert.
Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1.44 Prozent auf 7’365.46 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62.262 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1.50 Prozent auf 7’360.63 Punkte an der Kurstafel, nach 7’472.79 Punkten am Vortag.
Bei 7’424.17 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’347.60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 7’473.47 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Stand von 6’581.00 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Wert von 6’025.17 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.39 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’620.90 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 5.55 Prozent auf 20.72 USD), CDW (+ 5.25 Prozent auf 130.06 USD), GE HealthCare Technologies (+ 5.08 Prozent auf 63.72 USD), IBM (+ 5.04 Prozent auf 264.94 USD) und Charter A (+ 4.95 Prozent auf 131.75 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Sandisk (-13.64 Prozent auf 1’963.60 USD), Micron Technology (-13.18 Prozent auf 1’051.77 USD), Vertiv (-11.07 Prozent auf 318.32 USD), Coherent (-10.40 Prozent auf 381.22 USD) und Marvell Technology (-9.36 Prozent auf 279.04 USD).
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 51’659’945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.464 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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