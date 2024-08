Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beendet den Dienstagshandel im Minus

Letztendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.20 Prozent auf 5’597.12 Punkte zurück. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 45.544 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.091 Prozent tiefer bei 5’603.12 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’608.25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5’620.51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’585.50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der S&P 500 auf 5’505.00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’308.13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’369.71 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 18.01 Prozent nach oben. Bei 5’669.67 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 7.18 Prozent auf 368.01 USD), Lumen Technologies (+ 6.77 Prozent auf 6.15 USD), First Republic Bank (+ 6.67 Prozent auf 0.02 USD), SVB Financial Group (+ 6.67 Prozent auf 0.02 USD) und Darden Restaurants (+ 3.65 Prozent auf 155.15 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil DexCom (-6.23 Prozent auf 72.85 USD), Phillips 66 (-4.99 Prozent auf 132.39 USD), DENTSPLY SIRONA (-4.82 Prozent auf 24.31 USD), Valero Energy (-4.70 Prozent auf 141.26 USD) und Boeing (-4.20 Prozent auf 172.10 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 43’220’775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.102 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

