Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Am Mittwoch verbucht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0.32 Prozent auf 4’959.65 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 42.210 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.253 Prozent tiefer bei 4’962.93 Punkten, nach 4’975.51 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’954.27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’972.80 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 4’839.81 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’538.19 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 3’997.34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4.57 Prozent aufwärts. Bei 5’048.39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Garmin (+ 9.67 Prozent auf 134.62 USD), Coterra Energy (+ 5.70 Prozent auf 26.04 USD), Albemarle (+ 4.30 Prozent auf 119.76 USD), Exelon (+ 3.63 Prozent auf 35.99 USD) und Etsy (+ 3.43 Prozent auf 78.47 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen SVB Financial Group (-32.97 Prozent auf 0.13 USD), Palo Alto Networks (-27.30 Prozent auf 266.15 USD), International Flavors Fragrances (-8.05 Prozent auf 75.43 USD), Keysight Technologies (-7.49 Prozent auf 142.87 USD) und First Republic Bank (-7.14 Prozent auf 0.07 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 8’410’643 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.777 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 171.43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

