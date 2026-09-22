Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Dienstagmittag in Rot

Am Dienstag notiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0.09 Prozent leichter bei 7’757.40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62.456 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.068 Prozent fester bei 7’769.97 Punkten, nach 7’764.70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’782.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’756.26 Punkten.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 7’674.37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’472.79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der S&P 500 6’693.75 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13.11 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 6.56 Prozent auf 1’361.53 USD), Moderna (+ 6.12 Prozent auf 183.53 USD), AutoZone (+ 6.02 Prozent auf 2’971.89 USD), Sandisk (+ 5.45 Prozent auf 1’863.00 USD) und Lennar (+ 4.52 Prozent auf 81.61 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Allstate (-5.89 Prozent auf 228.56 USD), NortonLifeLock (-5.80 Prozent auf 27.46 USD), Charles Schwab (-5.74 Prozent auf 100.75 USD), Cisco (-5.19 Prozent auf 105.67 USD) und Intuit (-5.08 Prozent auf 288.66 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’136’431 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.674 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch