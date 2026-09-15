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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 15.09.2026 16:00:58

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

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Am Dienstag gibt der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.21 Prozent auf 26’132.58 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.176 Prozent schwächer bei 26’140.23 Punkten, nach 26’186.41 Punkten am Vortag.

Bei 26’172.12 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’092.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’729.16 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 26’683.94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’348.75 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.47 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell QUALCOMM (+ 4.29 Prozent auf 187.87 USD), Cirrus Logic (+ 4.09 Prozent auf 121.10 USD), Repligen (+ 2.69 Prozent auf 172.52 USD), Intel (+ 2.59 Prozent auf 99.71 USD) und Steel Dynamics (+ 2.54 Prozent auf 240.49 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen SMC (-8.57 Prozent auf 414.37 USD), Donegal Group B (-8.22 Prozent auf 23.34 USD), inTest (-5.29 Prozent auf 10.21 USD), Nortech Systems (-4.72 Prozent auf 10.70 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4.53 Prozent auf 130.74 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2’708’183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.563 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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