Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1.40 Prozent auf 25’520.24 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.81 Prozent schwächer bei 25’412.26 Punkten in den Handel, nach 25’881.95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25’703.01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’250.63 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 2.18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’021.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24’468.48 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 20’885.65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.83 Prozent aufwärts. Bei 27’190.21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 4.76 Prozent auf 2.20 USD), Patterson-UTI Energy (+ 3.94 Prozent auf 10.02 USD), Methanex (+ 3.07 Prozent auf 54.81 USD), Richardson Electronics (+ 2.87 Prozent auf 17.18 USD) und NetApp (+ 2.62 Prozent auf 163.88 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Intuitive Surgical (-14.15 Prozent auf 345.42 USD), Americas Car-Mart (-10.02 Prozent auf 3.77 USD), Synopsys (-7.85 Prozent auf 384.28 USD), Netflix (-7.26 Prozent auf 68.95 USD) und Cogent Communications (-6.32 Prozent auf 10.97 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’818’114 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.491 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch