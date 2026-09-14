Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.56 Prozent leichter bei 26’186.41 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.19 Prozent schwächer bei 26’018.50 Punkten in den Handel, nach 26’333.04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26’329.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’992.55 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 14.08.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’729.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 25’888.84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 22’141.10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12.70 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 11.83 Prozent auf 2.08 USD), Myriad Genetics (+ 10.82 Prozent auf 3.79 USD), Nice Systems (+ 8.67) Prozent auf 106.69 USD), Hooker Furniture (+ 8.65 Prozent auf 13.94 USD) und Autodesk (+ 7.78 Prozent auf 228.93 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-11.90 Prozent auf 57.06 USD), Lattice Semiconductor (-11.07 Prozent auf 106.50 USD), MKS Instruments (-10.49 Prozent auf 239.27 USD), TTM Technologies (-10.46 Prozent auf 113.22 USD) und FormFactor (-10.45 Prozent auf 102.94 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 33’996’939 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.553 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19.80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch