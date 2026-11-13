Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’276 0.0%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9258 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’879 0.1%  Bitcoin 57’897 -2.8%  Dollar 0.8395 0.5%  Öl 95.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche149905998Richemont21048333Partners Group2460882Microsoft951692Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Wie viel eine Investition in SHIBA INU von vor 1 Jahr gekostet hätte
Chainlink: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KI-Boom wie die Dotcom-Blase? Was BofA vergleicht und welche Tech-Aktien jetzt wackeln
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271

25’140.32 Pkt
-225.77 Pkt
-0.89 %
20:17:06
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Kursverlauf 13.11.2026 20:03:27

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag

Der NASDAQ Composite zeigt sich aktuell leichter.

Um 20:01 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.00 Prozent auf 25’111.58 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.165 Prozent auf 25’408.00 Punkte an der Kurstafel, nach 25’366.09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’872.41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’423.09 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.35 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 27’204.38 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 26’803.03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’870.36 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.07 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Modine Manufacturing (+ 31.01 Prozent auf 139.00 USD), CRESUD (+ 10.50 Prozent auf 9.89 USD), TransAct Technologies (+ 6.15 Prozent auf 5.18 USD), USANA Health Sciences (+ 4.71 Prozent auf 13.33 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 3.92 Prozent auf 28.38 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Dorel Industries (-13.42 Prozent auf 0.86 USD), Century Casinos (-12.25 Prozent auf 0.52 USD), PDF Solutions (-7.95 Prozent auf 37.41 USD), FreightCar America (-7.71 Prozent auf 4.91 USD) und Richardson Electronics (-7.19 Prozent auf 18.32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55’914’621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.21 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Siemens: +58 % Aufträge – zündet KI jetzt die DAX-Aktie?
17:15 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13:04 SMI setzt abermals neue Bestmarke
11:40 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 0.94 -2.88% America's Car-Mart Inc.
AngioDynamics Inc. 10.70 -2.73% AngioDynamics Inc.
Apple Inc. 299.42 0.15% Apple Inc.
Century Casinos Inc. 0.48 -11.03% Century Casinos Inc.
CRESUD S.A. (spons. ADRs) 9.10 10.98% CRESUD S.A. (spons. ADRs)
Dorel Industries Inc. 0.83 -7.78% Dorel Industries Inc.
FreightCar America Inc. 4.48 -7.44% FreightCar America Inc.
Ionis Pharmaceuticals Inc 23.10 0.43% Ionis Pharmaceuticals Inc
Modine Manufacturing Co. 114.21 25.62% Modine Manufacturing Co.
NVIDIA Corp. 134.80 -2.70% NVIDIA Corp.
PDF Solutions Inc. 32.02 -7.81% PDF Solutions Inc.
Richardson Electronics Ltd. 18.30 -7.39% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 2.86 -1.89% SIGA Technologies Inc.
TransAct Technologies Inc. 4.97 28.42% TransAct Technologies Inc.
USANA Health Sciences Inc. 11.21 4.94% USANA Health Sciences Inc.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 46/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.