Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag

Um 20:01 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.00 Prozent auf 25’111.58 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.165 Prozent auf 25’408.00 Punkte an der Kurstafel, nach 25’366.09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’872.41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’423.09 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.35 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 27’204.38 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 26’803.03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’870.36 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.07 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Modine Manufacturing (+ 31.01 Prozent auf 139.00 USD), CRESUD (+ 10.50 Prozent auf 9.89 USD), TransAct Technologies (+ 6.15 Prozent auf 5.18 USD), USANA Health Sciences (+ 4.71 Prozent auf 13.33 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 3.92 Prozent auf 28.38 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Dorel Industries (-13.42 Prozent auf 0.86 USD), Century Casinos (-12.25 Prozent auf 0.52 USD), PDF Solutions (-7.95 Prozent auf 37.41 USD), FreightCar America (-7.71 Prozent auf 4.91 USD) und Richardson Electronics (-7.19 Prozent auf 18.32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55’914’621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.21 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch