|NASDAQ Composite aktuell
|
13.01.2026 22:33:49
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste
Wenig Veränderung war am Dienstag in New York zu beobachten.
Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 23’709.87 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 23’735.12 Punkte an der Kurstafel, nach 23’733.90 Punkten am Vortag.
Bei 23’813.30 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’607.59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 23’195.17 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 22’694.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19’088.10 Punkten.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TTM Technologies (+ 19.71 Prozent auf 93.24 USD), Cerus (+ 11.01 Prozent auf 2.52 USD), Intel (+ 7.33 Prozent auf 47.29 USD), Dorel Industries (+ 6.86 Prozent auf 1.37 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.63 Prozent auf 172.99 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Ligand Pharmaceuticals (-8.72 Prozent auf 188.78 USD), Geron (-8.39 Prozent auf 1.31 USD), Salesforce (-7.07 Prozent auf 241.06 USD), Integra LifeSciences (-6.16 Prozent auf 12.34 USD) und Myriad Genetics (-5.63 Prozent auf 6.20 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 37’307’695 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.852 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
