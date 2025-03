Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 17’299.29 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.60 Prozent leichter bei 17’045.44 Punkten in den Montagshandel, nach 17’322.99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17’334.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’854.37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag Februar, dem 28.02.2025, den Stand von 18’847.28 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’310.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 16’379.46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 verlor der Index bereits um 10.28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’854.37 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Corcept Therapeutics (+ 109.08 Prozent auf 114.22 USD), Dorel Industries (+ 7.80 Prozent auf 1.52 USD), Astro-Med (+ 3.14 Prozent auf 9.19 USD), Lifecore Biomedical (+ 2.77 Prozent auf 7.04 USD) und Intuit (+ 2.52 Prozent auf 613.99 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Sangamo Therapeutics (-20.02 Prozent auf 0.66 USD), Monro Muffler Brake (-9.11 Prozent auf 14.47 USD), Commercial Vehicle Group (-8.00 Prozent auf 1.15 USD), Nektar Therapeutics (-7.90 Prozent auf 0.68 USD) und JetBlue Airways (-7.49 Prozent auf 4.82 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 73’394’877 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.023 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die SIGA Technologies-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

