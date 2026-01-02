Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'267 0.2%  SPI 18'219 0.2%  Dow 48'364 0.6%  DAX 24'539 0.2%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5'850 1.0%  Gold 4'322 0.2%  Bitcoin 71'284 1.4%  Dollar 0.7926 0.0%  Öl 60.8 -0.2% 
02.01.2026 20:04:02

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Der NASDAQ Composite bewegt sich heute im Minus.

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.39 Prozent tiefer bei 23’150.43 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1.03 Prozent höher bei 23’481.49 Punkten, nach 23’241.99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 23’119.49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’585.96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.13 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 23’413.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’844.05 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 02.01.2025, bei 19’280.79 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Dorel Industries (+ 22.71 Prozent auf 1.31 USD), Baiducom (+ 14.53 Prozent auf 149.64 USD), Taylor Devices (+ 8.89 Prozent auf 63.66 USD), Powell Industries (+ 8.80 Prozent auf 346.84 USD) und ASML (+ 8.77 Prozent auf 1’163.73 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Pegasystems (-7.00 Prozent auf 55.54 USD), Lifecore Biomedical (-5.99 Prozent auf 7.69 USD), Intuit (-5.79 Prozent auf 624.06 USD), First Community Bancorp (-5.31 Prozent auf 31.94 USD) und Blackbaud (-5.05 Prozent auf 60.12 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18’211’834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.863 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Gladstone Commercial lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.25 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Historische Kursdaten

