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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 23.07.2026 22:33:55

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben

Der NASDAQ Composite zeigte sich heute leichter.

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Am Donnerstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 2.15 Prozent im Minus bei 25’137.69 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.73 Prozent auf 25’245.54 Punkte an der Kurstafel, nach 25’690.90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25’358.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’954.77 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 2.27 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’587.04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24’438.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’020.02 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.19 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Richardson Electronics (+ 21.15 Prozent auf 21.82 USD), IMAX (+ 11.86 Prozent auf 43.96 USD), Corcept Therapeutics (+ 6.36 Prozent auf 96.66 USD), OraSure Technologies (+ 6.33 Prozent auf 4.03 USD) und PetMed Express (+ 4.59 Prozent auf 2.05 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Resources Connection (-18.44 Prozent auf 3.76 USD), Donegal Group B (-11.10 Prozent auf 20.43 USD), Microvision (-8.17 Prozent auf 0.28 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7.60 Prozent auf 3.89 USD) und EZCORP (-7.37 Prozent auf 30.16 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32’435’588 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.390 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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