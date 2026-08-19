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19.08.2026 16:01:24
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Start des Mittwochshandels ab
NASDAQ Composite-Handel am dritten Tag der Woche.
Am Mittwoch verliert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0.04 Prozent auf 26’278.76 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.396 Prozent auf 26’393.89 Punkte an der Kurstafel, nach 26’289.71 Punkten am Vortag.
Bei 26’185.13 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26’416.79 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 1.89 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25’520.24 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 25’870.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’314.95 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.10 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Royal Gold (+ 6.61 Prozent auf 245.65 USD), Repligen (+ 6.08 Prozent auf 176.26 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.66 Prozent auf 96.83 USD), Cerus (+ 4.35 Prozent auf 2.88 USD) und American Eagle Outfitters (+ 3.91 Prozent auf 16.99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen SMC (-9.88 Prozent auf 436.06 USD), Donegal Group B (-9.42 Prozent auf 22.41 USD), Cogent Communications (-7.40 Prozent auf 9.38 USD), inTest (-7.13 Prozent auf 12.64 USD) und Nortech Systems (-5.57 Prozent auf 11.52 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3’651’118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.696 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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