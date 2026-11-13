NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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13.11.2026 18:00:25
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab
Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.49 Prozent schwächer bei 24’987.24 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.165 Prozent fester bei 25’408.00 Punkten, nach 25’366.09 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 24’872.41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’423.09 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.847 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 27’204.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der NASDAQ Composite 26’803.03 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der NASDAQ Composite 22’870.36 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.54 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 27.52 Prozent auf 135.30 USD), TransAct Technologies (+ 6.15 Prozent auf 5.18 USD), CRESUD (+ 4.69 Prozent auf 9.37 USD), USANA Health Sciences (+ 4.63 Prozent auf 13.32 USD) und Cogent Communications (+ 4.20 Prozent auf 4.09 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Century Casinos (-13.06 Prozent auf 0.52 USD), AXT (-8.97 Prozent auf 39.64 USD), Methode Electronics (-7.88 Prozent auf 11.45 USD), Dorel Industries (-6.78 Prozent auf 0.92 USD) und Lattice Semiconductor (-6.61 Prozent auf 110.99 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 45’876’986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf
Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1.21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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