Am Dienstag gibt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 2.28 Prozent auf 23’539.78 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.43 Prozent schwächer bei 23’745.86 Punkten, nach 24’089.56 Punkten am Vortag.

Bei 23’884.74 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’455.84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’955.34 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 25’980.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’872.01 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.31 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 10.65 Prozent auf 2.55 USD), Geron (+ 9.86 Prozent auf 0.99 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 8.20 Prozent auf 67.71 USD), Take Two (+ 5.91 Prozent auf 221.73 USD) und Resources Connection (+ 5.41 Prozent auf 2.73 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-50.09 Prozent auf 0.35 USD), AXT (-16.65 Prozent auf 31.69 USD), Richardson Electronics (-13.92 Prozent auf 14.59 USD), TTM Technologies (-13.58 Prozent auf 59.26 USD) und Ultra Clean (-13.54 Prozent auf 35.60 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33’809’588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.566 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.88 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 26.09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch