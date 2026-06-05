Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite notiert im Minus

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 2.30 Prozent auf 26’212.88 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.10 Prozent auf 26’536.59 Punkte an der Kurstafel, nach 26’830.96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’162.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’572.25 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 2.74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25’326.13 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Wert von 22’748.99 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 19’298.45 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.81 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Amgen (+ 2.58 Prozent auf 354.53 USD), AngioDynamics (+ 2.49 Prozent auf 12.33 USD), Donegal Group A (+ 2.45 Prozent auf 17.13 USD), Safety Insurance Group (+ 2.37 Prozent auf 69.96 USD) und DexCom (+ 2.16 Prozent auf 74.16 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Ballard Power (-16.97 Prozent auf 5.04 USD), inTest (-10.49 Prozent auf 15.36 USD), Geospace Technologies (-10.47 Prozent auf 7.87 USD), Innodata (-10.19 Prozent auf 109.12 USD) und Rambus (-9.88 Prozent auf 152.62 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’012’952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.472 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13.54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch