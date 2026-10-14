Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

Am Mittwoch ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.88 Prozent auf 26’692.87 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.635 Prozent tiefer bei 27’031.64 Punkten, nach 27’204.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’602.12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 27’134.29 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.41 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der NASDAQ Composite 26’186.41 Punkte auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 26’107.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’521.70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14.88 Prozent nach oben. 27’722.75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20’690.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Trend Micro (+ 18.04 Prozent auf 45.80 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6.18 Prozent auf 2.75 USD), Nissan Motor (+ 5.71) Prozent auf 1.85 USD), Elbit Systems (+ 5.05 Prozent auf 701.38 USD) und AmeriServ Financial (+ 4.60 Prozent auf 4.55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen TTM Technologies (-11.02 Prozent auf 103.31 USD), PDF Solutions (-10.94 Prozent auf 42.41 USD), American Superconductor (-10.66 Prozent auf 25.65 USD), CIENA (-10.19 Prozent auf 359.60 USD) und JetBlue Airways (-10.15 Prozent auf 3.01 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 37’867’932 Aktien gehandelt. Mit 4.866 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch