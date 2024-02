Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.82 Prozent auf 15’775.65 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.027 Prozent höher bei 15’910.43 Punkten, nach 15’906.17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15’752.02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 15’917.41 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.28 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der NASDAQ Composite 14’944.35 Punkte auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, bei 14’113.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11’855.83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6.84 Prozent nach oben. 16’080.07 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14’477.57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Escalon Medical (+ 34.10 Prozent auf 0.27 USD), Sangamo Therapeutics (+ 31.43 Prozent auf 1.38 USD), Applied Materials (+ 6.35) Prozent auf 199.57 USD), BE Semiconductor Industries (+ 5.74 Prozent auf 175.25 USD) und Ceragon Networks (+ 4.10 Prozent auf 2.79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Trend Micro (-17.20 Prozent auf 7’221.00 JPY), Adobe (-7.41 Prozent auf 546.66 USD), Agilysys (-7.35 Prozent auf 78.98 USD), Corcept Therapeutics (-7.15 Prozent auf 22.71 USD) und Harvard Bioscience (-7.00 Prozent auf 4.52 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’545’725 Aktien gehandelt. Mit 2.827 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie mit 2.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CRESUD-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 68.40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch