Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042
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07.10.2026 20:03:23
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Der NASDAQ Composite fällt aktuell.
Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr 0.39 Prozent auf 27’491.34 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.614 Prozent auf 27’430.54 Punkte an der Kurstafel, nach 27’599.89 Punkten am Vortag.
Bei 27’509.72 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 27’341.31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.975 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der NASDAQ Composite 26’506.99 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 25’818.69 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Wert von 22’788.36 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 18.32 Prozent zu Buche. Bei 27’722.75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cogent Communications (+ 8.65 Prozent auf 10.12 USD), Americas Car-Mart (+ 5.61 Prozent auf 1.13 USD), ADTRAN (+ 5.38 Prozent auf 6.91 EUR), NetApp (+ 3.87 Prozent auf 237.29 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 3.55 Prozent auf 9.33 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6.65 Prozent auf 153.61 USD), Cognex (-6.12 Prozent auf 62.29 USD), Astronics (-6.00 Prozent auf 65.01 USD), Methode Electronics (-5.89 Prozent auf 14.21 USD) und Nortech Systems (-5.89 Prozent auf 10.70 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’770’300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 5.128 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18.24 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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