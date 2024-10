Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Am Mittwoch fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0.56 Prozent auf 18’607.93 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.101 Prozent höher bei 18’731.69 Punkten, nach 18’712.75 Punkten am Vortag.

Bei 18’598.24 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 18’785.49 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0.216 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 30.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’189.17 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2024, einen Stand von 17’147.42 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 30.10.2023, einen Wert von 12’789.48 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 26.02 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’785.49 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Omnicell (+ 32.23 Prozent auf 53.05 USD), Exelixis (+ 12.91 Prozent auf 32.44 USD), Neurocrine Biosciences (+ 7.01 Prozent auf 124.33 USD), Taylor Devices (+ 6.81 Prozent auf 48.65 USD) und FreightCar America (+ 4.46 Prozent auf 14.87 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Blackbaud (-15.08 Prozent auf 74.29 USD), Big 5 Sporting Goods (-11.90 Prozent auf 1.67 USD), JetBlue Airways (-7.25 Prozent auf 5.63 USD), Modine Manufacturing (-7.23 Prozent auf 120.89 USD) und 3D Systems (-6.21 Prozent auf 3.02 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37’384’826 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.280 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Ebix-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

