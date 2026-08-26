Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite fällt am Mittwochmittag zurück

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.28 Prozent auf 26’076.87 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.198 Prozent auf 26’099.58 Punkte an der Kurstafel, nach 26’151.30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26’180.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’032.67 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.044 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 24’975.82 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 26’656.18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21’544.27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.23 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell TTM Technologies (+ 7.53 Prozent auf 120.76 USD), SMC (+ 7.35 Prozent auf 468.98 USD), Amtech Systems (+ 6.25 Prozent auf 15.14 USD), AAON (+ 5.50 Prozent auf 80.38 USD) und American Eagle Outfitters (+ 4.90 Prozent auf 17.55 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Monro Muffler Brake (-7.09 Prozent auf 12.97 USD), Intuit (-4.19 Prozent auf 342.50 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4.08 Prozent auf 3.76 USD), Americas Car-Mart (-4.04 Prozent auf 2.26 USD) und Nortech Systems (-3.61 Prozent auf 11.75 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6’804’699 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.325 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch