Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite am Mittag leichter

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.43 Prozent leichter bei 24’869.46 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25’236.19 Zählern und damit 1.04 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24’975.82 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’261.91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’774.87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’297.62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24’887.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Wert von 21’108.32 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.03 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 13.82 Prozent auf 3.46 USD), Pegasystems (+ 8.72 Prozent auf 29.16 USD), Blackbaud (+ 7.40 Prozent auf 35.13 USD), Manhattan Associates (+ 7.00 Prozent auf 162.29 USD) und Autodesk (+ 6.52 Prozent auf 223.42 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ultra Clean (-9.98 Prozent auf 83.49 USD), Amkor Technology (-9.11 Prozent auf 59.04 USD), Veeco Instruments (-8.89 Prozent auf 47.07 USD), PDF Solutions (-8.55 Prozent auf 46.62 USD) und FormFactor (-8.50 Prozent auf 95.20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’946’106 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.385 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch