Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’441 0.8%  SPI 20’184 0.6%  Dow 52’069 0.2%  DAX 25’424 1.3%  Euro 0.9313 0.2%  EStoxx50 6’298 0.3%  Gold 4’083 0.7%  Bitcoin 52’881 -0.9%  Dollar 0.8187 0.3%  Öl 89.6 -7.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bärenmarkt bei Halbleiterwerten: Warum es bei NVIDIA, Broadcom & Co. laut BofA trotzdem keinen Anlass zur Sorge gibt
Oracle als Fallstrick? Wie das "Schulden-Inferno" im KI-Boom zur Gefahr für Tech-Aktien wird
SAP-Aktie stürmt an die DAX-Spitze: Analysten nach Zahlenvorlage uneins
Allianz-Aktie auf Rekordhoch: RBC hebt Kursziel deutlich an
HOCHTIEF-Aktie dennoch schwach: Baukonzern blickt dank KI-Boom auf starkes Halbjahr zurück - Prognose angehoben
Suche...
Plus500 Depot

SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Kursentwicklung 27.07.2026 18:00:12

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite am Mittag leichter

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite am Mittag leichter

NASDAQ Composite-Handel am Mittag.

Autodesk
182.57 CHF 4.60%
Kaufen Verkaufen

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.43 Prozent leichter bei 24’869.46 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25’236.19 Zählern und damit 1.04 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24’975.82 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’261.91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’774.87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’297.62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24’887.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Wert von 21’108.32 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.03 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 13.82 Prozent auf 3.46 USD), Pegasystems (+ 8.72 Prozent auf 29.16 USD), Blackbaud (+ 7.40 Prozent auf 35.13 USD), Manhattan Associates (+ 7.00 Prozent auf 162.29 USD) und Autodesk (+ 6.52 Prozent auf 223.42 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ultra Clean (-9.98 Prozent auf 83.49 USD), Amkor Technology (-9.11 Prozent auf 59.04 USD), Veeco Instruments (-8.89 Prozent auf 47.07 USD), PDF Solutions (-8.55 Prozent auf 46.62 USD) und FormFactor (-8.50 Prozent auf 95.20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’946’106 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.385 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten