Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels schwächer

Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.02 Prozent leichter bei 29’631.49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.463 Prozent leichter bei 29’797.10 Punkten in den Handel, nach 29’935.59 Punkten am Vortag.

Bei 29’606.57 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29’822.91 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 3.78 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der NASDAQ 100 28’945.06 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’025.77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’657.24 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 17.56 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 2.64 Prozent auf 561.60 USD), Thomson Reuters (+ 2.45 Prozent auf 110.53 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 1.94 Prozent auf 49.81 USD), Ross Stores (+ 1.78 Prozent auf 239.02 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 1.78 Prozent auf 111.72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CoreWeave (-6.06 Prozent auf 65.47 USD), Datadog A (-5.31 Prozent auf 252.10 USD), Fortinet (-4.99 Prozent auf 172.83 USD), CrowdStrike (-4.69 Prozent auf 233.10 USD) und Nebius (-4.46 Prozent auf 180.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’679’578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.746 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch