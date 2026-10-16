Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
16.10.2026 16:00:27
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels schwächer
Das macht das Börsenbarometer in New York heute.
Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.02 Prozent leichter bei 29’631.49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.463 Prozent leichter bei 29’797.10 Punkten in den Handel, nach 29’935.59 Punkten am Vortag.
Bei 29’606.57 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29’822.91 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 3.78 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der NASDAQ 100 28’945.06 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’025.77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’657.24 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 17.56 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 2.64 Prozent auf 561.60 USD), Thomson Reuters (+ 2.45 Prozent auf 110.53 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 1.94 Prozent auf 49.81 USD), Ross Stores (+ 1.78 Prozent auf 239.02 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 1.78 Prozent auf 111.72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CoreWeave (-6.06 Prozent auf 65.47 USD), Datadog A (-5.31 Prozent auf 252.10 USD), Fortinet (-4.99 Prozent auf 172.83 USD), CrowdStrike (-4.69 Prozent auf 233.10 USD) und Nebius (-4.46 Prozent auf 180.00 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’679’578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.746 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nebius
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Nebius
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
CoreWeave am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29’187.55
|-2.50%
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.