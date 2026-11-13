NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Blick
|
13.11.2026 16:01:02
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben
Heutiger Marktbericht zum NASDAQ 100.
Am Freitag gibt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1.05 Prozent auf 27’992.60 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.084 Prozent auf 28’265.54 Punkte an der Kurstafel, nach 28’289.19 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’295.80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27’980.83 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2.67 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 30’569.48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30’084.50 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 24’993.46 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.05 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 4.95 Prozent auf 164.41 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3.67 Prozent auf 36.72 USD), AppLovin (+ 3.30 Prozent auf 406.66 USD), Airbnb (+ 2.58 Prozent auf 185.81 USD) und Shopify A (+ 1.85 Prozent auf 149.50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Nebius (-10.93 Prozent auf 114.58 USD), CoreWeave (-7.05 Prozent auf 52.61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.72 Prozent auf 551.82 USD), Rocket Lab (-5.26 Prozent auf 60.70 USD) und Sandisk (-5.23 Prozent auf 888.46 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’246’076 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4.55 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
AMD am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|27’943.74
|-1.22%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.