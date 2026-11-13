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Index-Performance im Blick 13.11.2026 16:01:02

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Heutiger Marktbericht zum NASDAQ 100.

Am Freitag gibt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1.05 Prozent auf 27’992.60 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.084 Prozent auf 28’265.54 Punkte an der Kurstafel, nach 28’289.19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’295.80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27’980.83 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2.67 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 30’569.48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30’084.50 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 24’993.46 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.05 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 4.95 Prozent auf 164.41 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3.67 Prozent auf 36.72 USD), AppLovin (+ 3.30 Prozent auf 406.66 USD), Airbnb (+ 2.58 Prozent auf 185.81 USD) und Shopify A (+ 1.85 Prozent auf 149.50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Nebius (-10.93 Prozent auf 114.58 USD), CoreWeave (-7.05 Prozent auf 52.61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.72 Prozent auf 551.82 USD), Rocket Lab (-5.26 Prozent auf 60.70 USD) und Sandisk (-5.23 Prozent auf 888.46 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’246’076 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4.55 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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