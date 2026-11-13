Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verliert

Am Freitag steht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 1.39 Prozent im Minus bei 27’896.40 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.084 Prozent schwächer bei 28’265.54 Punkten in den Handel, nach 28’289.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28’295.80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27’609.71 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2.32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der NASDAQ 100 bei 30’569.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30’084.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’993.46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.67 Prozent nach oben. Bei 31’361.37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 5.98 Prozent auf 166.02 USD), AppLovin (+ 4.01 Prozent auf 409.47 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3.22 Prozent auf 36.56 USD), Airbnb (+ 2.91 Prozent auf 186.40 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2.67 Prozent auf 640.28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-9.77 Prozent auf 528.09 USD), Nebius (-8.57 Prozent auf 117.61 USD), Sandisk (-7.89 Prozent auf 863.51 USD), CoreWeave (-7.24 Prozent auf 52.50 USD) und Cisco (-6.23 Prozent auf 95.65 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 55’914’621 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch