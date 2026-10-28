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Index-Performance im Fokus 28.10.2026 16:00:47

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Old Dominion Freight Line
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Um 15:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0.01 Prozent auf 29’647.98 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.272 Prozent fester bei 29’732.04 Punkten in den Handel, nach 29’651.44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’798.66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 29’618.42 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2.05 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 30’276.81 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 27’763.13 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 26’012.16 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.62 Prozent nach oben. Bei 31’361.37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell GE HealthCare Technologies (+ 7.43 Prozent auf 76.39 USD), Micron Technology (+ 4.45 Prozent auf 970.13 USD), Sandisk (+ 4.29 Prozent auf 1’360.76 USD), Moderna (+ 3.70 Prozent auf 215.66 USD) und Lam Research (+ 3.30 Prozent auf 248.81 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Old Dominion Freight Line (-6.66 Prozent auf 174.58 USD), Baker Hughes (-6.06 Prozent auf 55.43 USD), Teradyne (-5.21 Prozent auf 306.83 USD), SpaceX (-3.11 Prozent auf 143.96 USD) und Paccar (-2.96 Prozent auf 100.66 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8’254’020 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.724 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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