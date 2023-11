Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Am Mittwoch beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 15’987.60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.630 Prozent fester bei 16’111.36 Punkten in den Handel, nach 16’010.43 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 16’166.51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15’976.69 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.112 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 14’180.42 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.08.2023, den Stand von 15’376.55 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 29.11.2022, bei 11’503.45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 47.18 Prozent nach oben. Bei 16’166.51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10’696.42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Workday A (+ 11.02 Prozent auf 263.49 USD), CrowdStrike (+ 10.40 Prozent auf 234.44 USD), Illumina (+ 5.21 Prozent auf 101.57 USD), Dollar Tree (+ 4.38 Prozent auf 121.12 USD) und Palo Alto Networks (+ 3.99 Prozent auf 288.91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Constellation Energy (-3.11 Prozent auf 120.58 USD), JDcom (-2.56 Prozent auf 27.44 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2.00 Prozent auf 332.20 USD), Exelon (-1.97 Prozent auf 38.39 USD) und Cognizant (-1.65 Prozent auf 70.12 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15’484’687 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.687 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch