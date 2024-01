Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Am Donnerstag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0.53 Prozent auf 16’282.01 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.475 Prozent leichter bei 16’290.78 Punkten, nach 16’368.49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 16’419.44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16’276.43 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2.31 Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15’839.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14’776.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 10’914.80 Punkten gehandelt.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 2.31 Prozent auf 58.07 USD), Align Technology (+ 2.01 Prozent auf 261.36 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1.32 Prozent auf 416.15 USD), DexCom (+ 1.30 Prozent auf 121.83 USD) und MercadoLibre (+ 1.29 Prozent auf 1’519.38 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Walgreens Boots Alliance (-5.12 Prozent auf 24.26 USD), ON Semiconductor (-3.92 Prozent auf 76.20 USD), NXP Semiconductors (-3.85 Prozent auf 207.76 USD), Enphase Energy (-3.72 Prozent auf 118.07 USD) und Charter A (-2.82 Prozent auf 375.75 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’640’331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.640 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch