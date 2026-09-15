Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 startet im Minus

Um 15:58 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.01 Prozent auf 29’123.54 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.093 Prozent auf 29’100.16 Punkte an der Kurstafel, nach 29’127.16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’142.80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’065.36 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 30’046.14 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Wert von 30’543.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’293.78 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15.54 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit QUALCOMM (+ 4.29 Prozent auf 187.87 USD), Rocket Lab (+ 3.04 Prozent auf 64.45 USD), Intel (+ 2.59 Prozent auf 99.71 USD), Arm (+ 2.51 Prozent auf 245.01 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.38 Prozent auf 505.15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Axon Enterprise (-6.25 Prozent auf 459.52 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.53 Prozent auf 130.74 USD), Seagate Technology (-3.76 Prozent auf 775.23 USD), Thomson Reuters (-2.41 Prozent auf 103.26 USD) und Netflix (-2.32 Prozent auf 78.46 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’708’183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.563 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch