Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt nachmittags ab

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.08 Prozent schwächer bei 29’466.07 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.305 Prozent auf 29’580.85 Punkte an der Kurstafel, nach 29’490.96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29’288.75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’652.30 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2.27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28’592.66 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 28’818.84 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Stand von 23’384.77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.90 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.65 Prozent auf 103.30 USD), Marvell Technology (+ 8.01 Prozent auf 233.30 USD), MercadoLibre (+ 6.90 Prozent auf 1’901.90 USD), Copart (+ 6.79 Prozent auf 33.65 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 5.52 Prozent auf 241.24 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-9.46 Prozent auf 224.92 USD), Seagate Technology (-6.41 Prozent auf 845.77 USD), Teradyne (-6.17 Prozent auf 379.36 USD), Astera Labs (-6.02 Prozent auf 285.16 USD) und Lam Research (-5.98 Prozent auf 308.30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’495’687 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.696 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch