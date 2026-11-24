Um 17:58 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2.68 Prozent auf 26’030.50 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.67 Prozent auf 26’298.14 Punkte an der Kurstafel, nach 26’746.10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26’433.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’935.47 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28’957.53 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 29’023.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’873.85 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.27 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Moderna (+ 6.84 Prozent auf 226.59 USD), Take Two (+ 5.91 Prozent auf 221.73 USD), Thomson Reuters (+ 4.86 Prozent auf 107.44 USD), Workday (+ 3.86 Prozent auf 182.88 USD) und Adobe (+ 3.79 Prozent auf 232.48 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Analog Devices (-18.88 Prozent auf 307.26 USD), Astera Labs (-14.63 Prozent auf 189.63 USD), Sandisk (-12.94 Prozent auf 76.36 USD), Nebius (-12.03 Prozent auf 86.03 USD) und CoreWeave (-12.02 Prozent auf 42.52 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 33’809’588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.566 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch