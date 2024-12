Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0.47 Prozent auf 21’110.51 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.705 Prozent auf 21’358.79 Punkte an der Kurstafel, nach 21’209.31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 21’093.45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’413.74 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3.57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20’684.59 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 19.09.2024, bei 19’839.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16’811.85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 27.60 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 22’133.22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 3.95 Prozent auf 2.63 USD), Marvell Technology (+ 3.64 Prozent auf 109.11 USD), Moderna (+ 3.13 Prozent auf 39.56 USD), Zoom Video Communications (+ 2.44 Prozent auf 84.05 USD) und Exelon (+ 1.72 Prozent auf 37.19 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Micron Technology (-16.18 Prozent auf 87.09 USD), Vertex Pharmaceuticals (-11.37 Prozent auf 396.64 USD), Cintas (-10.57 Prozent auf 182.79 USD), Enphase Energy (-4.36 Prozent auf 65.80 USD) und Arm (-3.27 Prozent auf 132.10 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 49’133’292 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.605 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.28 Prozent gelockt.

