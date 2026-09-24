Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.69 Prozent tiefer bei 30’259.95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.804 Prozent auf 30’225.19 Punkte an der Kurstafel, nach 30’470.29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30’333.98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’204.16 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.04 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.08.2026, den Wert von 29’023.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’220.06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’503.57 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20.05 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 5.75 Prozent auf 239.63 USD), Airbnb (+ 2.72 Prozent auf 153.65 USD), Cintas (+ 2.58 Prozent auf 196.93 USD), CoreWeave (+ 1.96 Prozent auf 88.60 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1.77 Prozent auf 757.30 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-3.24 Prozent auf 321.80 USD), Western Digital (-3.18 Prozent auf 458.64 USD), Teradyne (-2.70 Prozent auf 378.63 USD), Sandisk (-2.56 Prozent auf 1’770.00 USD) und Microchip Technology (-2.54 Prozent auf 73.62 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 3’585’031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.845 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch