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Index-Performance im Blick 16.07.2026 22:33:46

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Donnerstagabend leichter.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.62 Prozent leichter bei 29’025.77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.625 Prozent auf 29’318.30 Punkte an der Kurstafel, nach 29’502.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29’333.06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28’881.23 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1.51 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 16.06.2026, den Wert von 29’968.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 26’333.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22’907.97 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15.15 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell DexCom (+ 7.22 Prozent auf 77.98 USD), Cintas (+ 7.22 Prozent auf 206.25 USD), Intuit (+ 5.40 Prozent auf 294.79 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5.29 Prozent auf 237.15 USD) und Adobe (+ 4.79 Prozent auf 235.31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-13.90 Prozent auf 171.77 USD), Sandisk (-12.63 Prozent auf 1’411.08 USD), Rocket Lab (-11.61 Prozent auf 67.35 USD), Seagate Technology (-10.00 Prozent auf 745.49 USD) und Western Digital (-9.15 Prozent auf 466.81 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36’423’295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.470 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 15’140.25 13.63 SX0BIU
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