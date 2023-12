Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter

Am Freitag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 37’385.97 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10.946 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.479 Prozent auf 37’225.32 Punkte an der Kurstafel, nach 37’404.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 37’268.88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37’534.52 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.150 Prozent. Vor einem Monat, am 22.11.2023, stand der Dow Jones noch bei 35’273.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, wurde der Dow Jones auf 33’963.84 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33’027.49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 12.82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 37’641.30 Punkte. Bei 31’429.82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 1.95 Prozent auf 48.00 USD), Amgen (+ 1.73 Prozent auf 284.16 USD), Merck (+ 1.23 Prozent auf 107.70 USD), Walmart (+ 1.20 Prozent auf 156.65 USD) und IBM (+ 0.85 Prozent auf 162.14 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Nike (-11.83 Prozent auf 108.04 USD), Walt Disney (-1.09 Prozent auf 91.02 USD), Boeing (-0.60 Prozent auf 260.44 USD), Apple (-0.55 Prozent auf 193.60 USD) und Visa (-0.43 Prozent auf 258.43 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 11’836’242 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2.753 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch