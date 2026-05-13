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Index-Performance im Fokus 13.05.2026 20:03:24

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones derzeit.

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Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.20 Prozent auf 49’662.12 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 20.066 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.042 Prozent leichter bei 49’739.62 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49’760.56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’451.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 49’680.97 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0.228 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, den Stand von 48’218.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’500.93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der Dow Jones 42’140.43 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.65 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 3.12 Prozent auf 147.68 USD), NVIDIA (+ 2.51 Prozent auf 226.32 USD), Johnson Johnson (+ 2.41 Prozent auf 229.66 USD), Apple (+ 1.99 Prozent auf 300.67 USD) und Boeing (+ 1.62 Prozent auf 240.71 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-3.77 Prozent auf 164.85 USD), Home Depot (-3.48 Prozent auf 256.65 EUR), IBM (-2.57 Prozent auf 213.58 USD), American Express (-1.90 Prozent auf 308.35 USD) und Sherwin-Williams (-1.84 Prozent auf 305.84 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 18’093’043 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.550 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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