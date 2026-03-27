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Dow Jones im Blick 27.03.2026 18:01:00

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag im Minus.

NVIDIA
135.09 CHF -2.12%
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Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 1.04 Prozent auf 45’483.78 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.086 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.837 Prozent fester bei 46’344.64 Punkten, nach 45’960.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 45’904.25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45’415.20 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.699 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48’977.92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48’710.97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der Dow Jones 42’299.70 Punkte auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.99 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’369.39 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2.07 Prozent auf 212.09 USD), Coca-Cola (+ 1.61 Prozent auf 75.89 USD), 3M (+ 1.27 Prozent auf 145.82 USD), Johnson Johnson (+ 1.17 Prozent auf 242.04 USD) und Merck (+ 1.16 Prozent auf 120.31 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-4.20 Prozent auf 256.79 USD), Visa (-3.64 Prozent auf 294.40 USD), Salesforce (-3.29 Prozent auf 179.54 USD), Amazon (-3.22 Prozent auf 200.86 USD) und JPMorgan Chase (-2.45 Prozent auf 284.52 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 21’102’324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.612 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.35 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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