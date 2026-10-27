Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge

Um 17:58 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.05 Prozent auf 52’335.46 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25.872 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.079 Prozent auf 52’320.45 Punkte an der Kurstafel, nach 52’361.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52’231.84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52’477.91 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 51’828.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der Dow Jones bei 52’210.08 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 47’544.59 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.17 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2.59 Prozent auf 710.07 USD), Goldman Sachs (+ 2.07 Prozent auf 911.76 USD), Amazon (+ 1.74 Prozent auf 253.42 USD), Cisco (+ 1.70 Prozent auf 112.11 USD) und Merck (+ 1.12 Prozent auf 142.19 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Boeing (-9.51 Prozent auf 170.40 USD), Sherwin-Williams (-2.25 Prozent auf 327.62 USD), Salesforce (-1.95 Prozent auf 242.77 USD), Chevron (-1.72 Prozent auf 228.03 USD) und IBM (-1.30 Prozent auf 250.15 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7’522’352 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.664 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.95 erwartet. Mit 4.20 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch