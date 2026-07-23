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Dow Jones-Kursverlauf 23.07.2026 18:00:30

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Mittag

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Mittag

Der Dow Jones verliert aktuell an Boden.

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Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 1.04 Prozent tiefer bei 51’675.60 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24.335 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.131 Prozent auf 52’287.14 Punkte an der Kurstafel, nach 52’218.58 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’885.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 51’542.06 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.918 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 51’666.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’310.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45’010.29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.81 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 53’289.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2.63 Prozent auf 130.82 USD), Chevron (+ 1.78 Prozent auf 196.42 USD), Caterpillar (+ 1.75 Prozent auf 904.86 USD), Travelers (+ 1.74 Prozent auf 378.54 USD) und Johnson Johnson (+ 1.49 Prozent auf 259.43 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Alphabet C (ex Google) (-6.96 Prozent auf 318.10 USD), Amazon (-4.97 Prozent auf 232.67 USD), Salesforce (-4.38 Prozent auf 155.86 USD), Walt Disney (-3.16 Prozent auf 92.84 USD) und Sherwin-Williams (-3.03 Prozent auf 310.22 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 8’109’429 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.390 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.30 erwartet. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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