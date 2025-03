Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt ab

Am Dienstag gibt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.46 Prozent auf 41’717.96 Punkte nach. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17.163 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1.42 Prozent auf 42’507.65 Punkte an der Kurstafel, nach 41’911.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41’868.27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41’175.37 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.02.2025, einen Stand von 44’593.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2024, stand der Dow Jones noch bei 44’148.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38’769.66 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Minus von 1.59 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 45’054.36 Punkten. Bei 41’175.37 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3.85 Prozent auf 111.10 USD), Boeing (+ 3.74 Prozent auf 153.69 USD), Salesforce (+ 2.60 Prozent auf 280.00 USD), Amazon (+ 1.56 Prozent auf 197.57 USD) und UnitedHealth (+ 0.97 Prozent auf 484.89 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Verizon (-6.97 Prozent auf 43.25 USD), Walt Disney (-4.04 Prozent auf 98.92 USD), Home Depot (-3.85 Prozent auf 336.25 EUR), IBM (-2.66 Prozent auf 250.07 USD) und Apple (-2.51 Prozent auf 221.77 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 52’031’022 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.134 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.95 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.89 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

