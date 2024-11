Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Donnerstag ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.47 Prozent auf 43’750.86 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.473 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.177 Prozent leichter bei 43’880.46 Punkten, nach 43’958.19 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43’704.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 44’080.78 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.696 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 14.10.2024, bei 43’065.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40’008.39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.11.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 34’827.70 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 16.00 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 44’486.70 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 6.23 Prozent auf 109.12 USD), Chevron (+ 1.94 Prozent auf 161.80 USD), Apple (+ 1.38 Prozent auf 228.22 USD), 3M (+ 0.66 Prozent auf 132.32 USD) und McDonalds (+ 0.41 Prozent auf 298.56 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-2.95 Prozent auf 331.65 USD), Cisco (-2.13 Prozent auf 57.92 USD), UnitedHealth (-2.10 Prozent auf 593.15 USD), Amgen (-1.83 Prozent auf 295.93 USD) und Boeing (-1.31 Prozent auf 138.14 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38’713’134 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.448 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

