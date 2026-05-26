Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer

Letztendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.23 Prozent auf 50’461.68 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 20.506 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.287 Prozent auf 50’434.65 Punkte an der Kurstafel, nach 50’579.70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50’785.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50’356.64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der Dow Jones bei 49’230.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’499.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 41’603.07 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.30 Prozent zu. Bei 50’830.24 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3.26 Prozent auf 908.55 USD), Honeywell (+ 1.67 Prozent auf 231.72 USD), 3M (+ 1.04 Prozent auf 154.03 USD), Sherwin-Williams (+ 0.70 Prozent auf 311.25 USD) und Nike (+ 0.60 Prozent auf 44.94 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Chevron (-3.51 Prozent auf 184.71 USD), UnitedHealth (-2.99 Prozent auf 376.86 USD), Merck (-2.20 Prozent auf 119.72 USD), Johnson Johnson (-1.78 Prozent auf 230.18 USD) und Cisco (-1.73 Prozent auf 118.33 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43’184’814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.478 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch