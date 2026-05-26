Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’542 0.3%  SPI 19’097 0.2%  Dow 50’462 -0.2%  DAX 25’185 -0.8%  Euro 0.9138 0.3%  EStoxx50 6’064 -1.2%  Gold 4’507 -1.4%  Bitcoin 59’695 -1.3%  Dollar 0.7857 0.4%  Öl 99.6 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Sika41879292NVIDIA994529ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie mit günstigem Kurs-Gewinn-Verhältnis - Sollten Anleger zuschlagen?
Micron-Aktie nicht zu bremsen: UBS schürt mit Mega-Kursziel neue KI-Fantasie
Eli Lilly-Aktie kaum verändert: Pharmariese schluckt drei Impfstoffentwickler
Endet die Rally der Quanten-Aktien jetzt? Insider-Verkauf bei D-Wave Quantum lässt aufhorchen
Weltraum-Aktien im Höhenflug: SpaceX-IPO-Fantasie treibt Redwire, MDA, Rocket Lab & Co. an
Suche...

Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 26.05.2026 22:33:40

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer

Der Dow Jones fiel zum Handelsende.

Johnson & Johnson
183.28 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.23 Prozent auf 50’461.68 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 20.506 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.287 Prozent auf 50’434.65 Punkte an der Kurstafel, nach 50’579.70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50’785.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50’356.64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der Dow Jones bei 49’230.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’499.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 41’603.07 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.30 Prozent zu. Bei 50’830.24 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3.26 Prozent auf 908.55 USD), Honeywell (+ 1.67 Prozent auf 231.72 USD), 3M (+ 1.04 Prozent auf 154.03 USD), Sherwin-Williams (+ 0.70 Prozent auf 311.25 USD) und Nike (+ 0.60 Prozent auf 44.94 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Chevron (-3.51 Prozent auf 184.71 USD), UnitedHealth (-2.99 Prozent auf 376.86 USD), Merck (-2.20 Prozent auf 119.72 USD), Johnson Johnson (-1.78 Prozent auf 230.18 USD) und Cisco (-1.73 Prozent auf 118.33 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43’184’814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.478 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Johnson & Johnson

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten